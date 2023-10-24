В Киеве не согласны с заявлением Столтенберга о том, что запасы НАТО истощены

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во вторник, 24 октября, назвал «несколько странным» заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что запасы боеприпасов и вооружений оказались истощены в результате поставок киевскому режиму, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя заявление, сделанное Столтенбергом на совместном брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном о том, что «война на Украине истощила запасы союзников по НАТО», Данилов в эфире телемарафона назвал это «чуть странным заявлением».

«У НАТО хватит способностей нарастить производство. У союзников налицо и современное оружие, которое они пока не предоставляют нам. Я более чем уверен, что если наши партнеры будут придерживаться своих обязательств, а они это подтверждают каждый раз, то проблем со снабжением не будет. Вопрос только времени», – заявил секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов заявил, что в НАТО знали, прогнозировали и готовились к «большой войне».

«Мы ведем войну, и ведем тем оружием, которое нам предоставляют партнеры. Альянс готовился к большим войнам, к тем процессам, которые произошли в мире, а они были спрогнозированы. И тот, кто говорит, что войну можно было отсрочить, что она была невозможной – это люди, не знающие историю и не понимающие, как построен современный мир», – подчеркнул глава украинской спецслужбы.

Киев, Иван Бабурин

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