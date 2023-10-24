В Киеве переживают, что Россия давно не запускала по сто ракет сразу

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов во вторник, 24 октября, заявил, что уже давно не наблюдается, чтобы Россия могла бы запускать по 100 и более ракет за удар, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Юсов сказал: «У россиян нет невероятного количества ракет, и уже давно не наблюдается, чтобы они могли бы выпускать по 100 и более ракет за один удар. Но риски остаются, а это значит, что страна должна готовиться. Каждый на своем уровне готовится. Сейчас Украина находится на пороге зимы и нового отопительного сезона, и поскольку Россия не изменила своих планов и никуда не делась, то могут быть повторены те удары, которые были минувшей зимой».

Киев, Иван Бабурин

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