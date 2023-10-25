Киев пообещал НАТО к концу года выпускать десятки тысяч дронов месяц

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на брифинге промышленного форума НАТО в Стокгольме в среду, 25 октября, заявил, что к концу 2023 года киевский режим выйдет на производство десятков тысяч дронов в месяц, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления украинский министр сказал представителям НАТО: «Что касается дронов, то мы уже производим их тысячами. До конца года это будут десятки тысяч в месяц. Это та сфера, которая растет у нас даже быстрее боеприпасов и боевого оружия. Если говорить, например, о снарядах, то сейчас мы производим их в разы больше, чем за весь прошлый год. Но это в любом случае довольно далеко от того, сколько нам нужно, их количества все равно недостаточно, чтобы отказаться от помощи партнеров».

Стокгольм, Иван Бабурин

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