Зеленский заявил о подготовке к «марафону» по расширению географии партнеров, у которых будет просить вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 25 октября, заявил, что готовится к марафону по расширению географии партнеров для поставок снарядов и военной техники, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Мы готовим определенное расширение географии поставок в Украину от партнеров. Мы пройдем этот марафон и добьемся нашей победы. Главное – каждый день прибавлять силы Украине, нашему государству, нашим людям».

«Сегодня был на связи с нашими командующими и теми, кто отвечает за обеспечение наших оборонительных и наступательных действий. Снаряды, оружие, техника. Собственное производство. Поддержка воинов», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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