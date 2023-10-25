В Киеве заявили об «усилении» мобилизации

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил о предстоящем «усилении» мобилизации украинцев, – сообщает в среду, 25 октября, «Украинская правда».

Отвечая на соответствующий вопрос Рахманин сказал: «Мобилизация будет усилена. Сейчас дополнительная понадобится потребность в ресурсах и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады».

Следует отметить, что ранее сегодня другой член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной рады Федор Вениславский в комментарии украинскому изданию LIGA.net заявил, что «уже в ближайшую пленарную неделю парламент планирует принять продолжение действия военного положения и общей мобилизации на Украине. Мобилизация в Украине будет продолжаться, пока будет действовать военное положение. После 15 ноября ее снова продолжат».

«Поднимается также и вопрос о демобилизации тех, кто служит с начала полномасштабного вторжения, но пока решения нет. Заменить миллион людей в армии – проблема», – заявил народный украинский депутат.

Киев, Иван Бабурин

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