Рогов рассказал об успехах российской армии на Времевском направлении

Российские войска продвинулись на Времевском направлении и заняли крупный опорный пункт ВСУ в районе Новодаровки Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, бойцы ВС России продвинулись еще на 150 метров в районе Приютного и Новодаровки. После потери противником крупного «опорника» у Новодаровки подразделения ВСУ были оттеснены в овраг, это дало дополнительное преимущество российским военным, рассказал Рогов в комментарии ТАСС.

По его оценке, на Времевском направлении инициатива все больше переходит к российским силам.

Рогов также сообщил, что ВСУ проводят передислокацию и ротацию на Ореховском участке фронта в Запорожской области «для подготовки к атаке». По его прогнозу, противник предпримет новую попытку наступления с наступлением хорошей погоды.

Ранее сегодня Минобороны России сообщало, что ВС РФ отбили атаку украинских штурмовиков у села Работино Запорожской области, уничтожив до 85 боевиков, три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронемашины и два автомобиля.

Мелитополь, Наталья Петрова

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