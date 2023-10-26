российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 02:54 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украина остановила работу своего «зернового коридора» в Черном море

Украинская консалтинговая компания Barva Invest со ссылкой на Администрацию морских портов Украины в четверг, 26 октября, заявила, что из-за активности российской авиации Украинский зерновой коридор в Черном море не работает уже два дня, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении Администрации морских портов Украины, в частности, говорится: «Движения судов по коридору на вход и выход 26 октября не будет. Движение судов не согласовывают военные из-за взрывной угрозы после активизации российской авиации».

Как сообщает издание Страна.ua, в ВСУ также подтвердили запрет, уточнив, что «он распространяется на сегодняшний день, но может быть продлен».

«Сегодня россияне сбросили четыре неизвестных устройства, очевидно, пытаясь повредить гражданскому судоходству и дискредитировать Силы обороны Украины», – заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика, Россия,