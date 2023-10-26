Украина остановила работу своего «зернового коридора» в Черном море

Украинская консалтинговая компания Barva Invest со ссылкой на Администрацию морских портов Украины в четверг, 26 октября, заявила, что из-за активности российской авиации Украинский зерновой коридор в Черном море не работает уже два дня, – сообщают украинские СМИ.



В сообщении Администрации морских портов Украины, в частности, говорится: «Движения судов по коридору на вход и выход 26 октября не будет. Движение судов не согласовывают военные из-за взрывной угрозы после активизации российской авиации».

Как сообщает издание Страна.ua, в ВСУ также подтвердили запрет, уточнив, что «он распространяется на сегодняшний день, но может быть продлен».



«Сегодня россияне сбросили четыре неизвестных устройства, очевидно, пытаясь повредить гражданскому судоходству и дискредитировать Силы обороны Украины», – заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»