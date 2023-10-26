Зеленский на саммите Евросовета снова просился в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, выступая по видеосвязи на саммите Европейского совета, который в эти дни проходит в Брюсселе, в очередной раз призвал лидеров ЕС к началу переговоров о приеме Украины в Евросоюз, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что в ходе своего выступления Зеленский доложил главам стран-членам ЕС о том, что сегодня «подписал весьма важный евроинтеграционный закон о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц».

«Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии. Это решения, которые были более простыми, и решения, которые были сложными для наших политиков. Теперь мы рассчитываем на ваше единство в ответ. Рассчитываем на ваше решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз», – заявил глава киевского режима, обращаясь к участникам саммита Евросовета.

Кроме того, Владимир Зеленский рекомендовал лидерам государств Евросоюза в новом 12-м антироссийском санкционном пакете «уделить внимание внедренному ранее пределу цен на российскую нефть».

«Очевидно, что он работает совсем не так эффективно, как на это рассчитывали. Нужно снижение потолка и усиление механизмов его обеспечения», – подчеркнул президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

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