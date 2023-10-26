Главком Украины отчитался перед американскими кураторами

Главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный в четверг, 26 октября, сообщил, что встретился и отчитался перед главкомом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Провели встречу в широком составе с нашими партнерами – Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных Сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Во время переговоров подробно рассказал об обстановке в поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях, а также действия и возможные планы противника».



«Остановились на актуальных потребностях Вооруженных сил Украины в снарядах, дронах и военной технике. Особо обсудили ключевые вопросы усиления нашей противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры. Мы благодарны нашим союзникам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе мы сильнее и вместе мы победим!», – подчеркнул украинский главком.

Киев, Иван Бабурин

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