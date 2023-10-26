Зеленский позвал на Украину европейских оборонщиков «перенимать опыт»

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Европейского Совета в четверг, 26 октября, пригласил все европейские оборонные компании приходить на Украину и перенимать опыт, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Устойчивые поставки оружия для Украины означают устойчивую безопасность для всей Европы – для каждого из наших соседей. Особенно благодарен за новую страницу в оборонном сотрудничестве с европейскими государствами, в частности за развитие военной промышленности на Украине и вместе с Украиной. К нам присоединились многие европейские оборонные компании. И я приглашаю все европейские оборонные компании приходить на Украину и перенимать наш опыт, чтобы приумножить его. Это именно то сотрудничество, которое сделает нас всех сильнее на многие поколения».

Киев, Иван Бабурин

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