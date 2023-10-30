Капитан украинского сухогруза отказался вести судно на родину, опасаясь мобилизации

Капитан небольшого украинского сухогруза «Измаил» Анатолий Богатырев, находящегося сейчас в болгарском порту Бургас, отказался вести судно на Украину, опасаясь мобилизации и отправки на фронт, – сообщает в понедельник, 30 октября, болгарское издание «Флагман».

В заметке издания говорится, что «сухогруз «Измаил» разгружался в порту Бургас, после чего должно было идти в один из турецких портов на ремонт, однако поступило внезапный приказ следовать в украинский порт. Капитан Богатырев решил не подчиняться требованию судовладельца. Почти весь экипаж не согласился с ним, сошел на берег и 24 октября отправился в Украину. На борту вместе с капитаном остался лишь один моряк».

«Я отказался подчиниться приказу, так как думаю, что это уловка для того, чтобы вместе с экипажем быть мобилизованным в Силы обороны. Также я опасается ходить в украинских территориальных водах из-за угрозы обстрела со стороны россиян. Я ответил начальству, что готов взять курс куда угодно, кроме Украины», – сказал Богатырев в интервью изданию «Флагман».

«Измаил» принадлежит госпредприятию «Украинское дунайское пароходство», поэтому за стоянку в Бургасе будет платить Украина. На сегодняшний день долг превысил 15 тысяч евро и с каждым днем он растет», – отмечается в публикации.

Доха, Иван Бабурин

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