На Украине назвали Зеленского «диктатором, отрицающим реальность»

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во вторник, 31 октября, комментируя статью о Зеленском в журнале Time «Никто не верит в нашу победу так, как я. О борьбе Владимира Зеленского за сохранение Украины», заявил, что украинский президент стал «диктатором, отрицающим реальность», и виноват в этом он сам – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Арестович написал: «Сначала кто-то ведет себя как диктатор и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития, выбирает стагнацию. Потом кто-то плодит массовую коррупцию. Потом кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом – спустя полтора года – наступает осень, и в отношениях с Западом, и с собственным народом. И сколько реальность ни отрицай, она от этого никуда не девается. В том, как поменялся тон и иллюстративный ряд в Time, виноват сам Зеленский. Одна из стадий этого отрицания реальности – попытка обвинить во всем проклятых Шустеров. Вместо того, чтобы посмотреть себе в глаза. Саймон Шустер (автор статьи в Timе, – прим.ред.) – художник, который отлично чувствует момент истины».

«Саймон Шустер мастерски рисует в своей статье для Timе неприятный и смутно знакомый образ: оставленный всеми диктатор, бродящий по закоулкам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. Авторитарный лидер, которому боится сказать правду его окружение. Нет, это не прямая параллель с Гитлером. Я говорил с Саймоном лично несколько раз, он никогда не провел бы такой параллели», – добавил бывший глава Офиса Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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