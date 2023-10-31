Данилов призвал украинские спецслужбы найти «анонимный источник» в окружении Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во вторник, 31 октября, заявил, что правоохранительные органы должны найти «анонимов» из окружения президента Зеленского, которые не уверены в победе, о чем они заявили в статье американского издания Time, – сообщает канал «Украинская правда- live».

Комментируя статью о Зеленском, вышедшую накануне в Time, Данилов в эфире канала сказал: «Мы должны обращать на это внимание. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что это за «анонимы» из Офиса президента, которые не верят в нашу победу и находятся рядом с нашим президентом. Эта анонимность вызывает очень много вопросов».

«Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может победить, то ты не имеешь права находиться около нашего президента, в Офисе президента. Ты должен сказать, что мы не можем достичь успеха, потому что я так считаю. Эта подковерность и анонимность наносит большой вред, прежде всего, нашей стране. … Нам главное сейчас сделать так, чтобы такие публикации не вредили нашей стране», – подчеркнул секретарь МНБО Украины.

Напомним, накануне в журнале Time вышла статья Саймона Шустера «Никто не верит в нашу победу так, как я», в которой он со ссылкой на анонимных собеседников из окружения президента Украины написал, что «Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, которые оставили его без средств для победы в войне».

Киев, Иван Бабурин

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