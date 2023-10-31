Зеленский «украинской смелостью» почти выгнал российский флот из Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский Россия в своем ежевечернем видеообращении заявил, что сделал Черное море более безопасным, «фактически выгнав» российский флот, благодаря «украинской смелости»– сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «На Ставке главнокомандующего первым вопросом рассматривали работу наших экспортных коридоров, защиту юга Украины, наших городов и портов от российских атак. Украина вместе с партнерами возвращает безопасность на Черное море. Мир получает, как дивиденды, больше безопасности для других регионов. Начиная от продовольственной безопасности и заканчивая социальной безопасностью, потому что от стабильности рынка продовольствия зависит и политическая стабильность многих стран в таких сложных регионах, как Африка и Азия. Весьма важно, что благодаря украинской смелости удается фактически выгнать российский флот за границы восточной части Черного моря».

Киев, Иван Бабурин

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