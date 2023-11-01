Арестович заявил о выдвижении на пост президента Украины

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины, – сообщает, в среду, 1 ноября, агентство «Интерфакс-Украина».

Отвечая на соответствующий вопрос Арестович сказал агентству: «Да, буду выдвигаться в случае, если выборы состоятся».

«Предложения относительно политических, экономических, социальных, военных и иных реформ на Украине, опубликованные в социальных сетях в среду, являются предвыборной программой. Она будет доработана специалистами, я ее опубликовал для начала дискуссии. Возражения, мнения, советы, критика – приветствуются», – отметил также бывший соратник Зеленского.

Как напоминает «Интерфакс-Украина», «очередные президентские выборы на Украине должны состояться весной 2024 года, однако в настоящее время в обществе идет дискуссия о необходимости их проведения в условиях военного положения».

Киев, Иван Бабурин

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