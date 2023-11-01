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Среда, 1 ноября 2023, 21:00 мск

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Зеленский призвал украинцев, несмотря на усиление ПВО, обращать внимание на сигналы воздушной тревоги

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 1 ноября, призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги, несмотря на усиление систем ПВО, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в своем Telegram-канале, глава киевского режима говорит: «Я прошу всех украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и учитывать, что, хотя мы и усиливаем ПВО так, как только это возможно, все-таки опасность велика. Особенно в таких городах, как Харьков, Запорожье, Херсон, в городах и селах Херсонской областей, в Донецкой области, Черниговской, Сумской. Стоит быть внимательными и не относиться к опасности легкомысленно».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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