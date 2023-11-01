Залужный рассказал, чего не хватает ВСУ для превосходства над российской армией

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что превосходства над армией России украинским военным не хватает авиации, возможностей радиоэлектронной и противобатарейной борьбы, технологий разминирования, а также способностей мобилизовать больше резервов», – сообщает в среду, 1 ноября The Economist.

В своей статье для британского журнала Залужный пишет: «Сейчас война переходит на новый этап: то, что мы, военные, называем «позиционной» войной, состоящей из статических и истощающих боев… Это пойдет на пользу России, поскольку позволит ей восстановить свою военную мощь, что в конечном итоге будет угрожать вооруженным силам Украины и самому государству».

«Позиционная война несет огромные риски для ВСУ и Украины, поэтому выходом может быть только лишь превосходство над врагом во всем, а именно – в воздухе, в значительно улучшенных возможностях радиоэлектронной и противобатарейной борьбы, в новых технологиях разминирования, а также в способности мобилизовать и обучать больше резервов», – отмечает Залужный.

Киев, Иван Бабурин

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