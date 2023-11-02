Кулеба пообещал ЕС, что Украина станет «добавленной стоимостью» для Европы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на министерской конференции в Берлине в четверг, 2 ноября, заявил, что вступление Украины в ЕС станет добавленной стоимостью, а не обузой для Евросоюза, – сообщают украинские СМИ.

В тексте речи Кулебы, опубликованном на сайте украинского МИДа, говорится: «Вступление Украины в Евросоюз будет означать укрепление безопасности Европы, а не ее ослабление. Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для ЕС».

«Агрессия России против Украины показала, что ЕС может быть сильным и действовать решительно, однако реформирование ЕС не должно демотивировать новые страны-члены или откладывать их вступление. Евросоюзу нужно найти баланс между процессом реформирования блока и продолжением расширения, чтобы реформа Евросоюза не тормозила вступление новых членов. Украинцы сейчас имеют самый высокий оптимизм по отношению к европейскому проекту как таковому, они привержены европейским ценностям и принципам. Нельзя потерять этот исторический момент и беспрецедентный уровень поддержки. Надо использовать этот потенциал, чтобы принести больше положительных изменений в ЕС», – подчеркнул глава внешней политики Украины.

Берлин, Иван Бабурин

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