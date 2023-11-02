Украинский Единый национальный телемарафон за год потерял половину аудитории

Агентство США по международному развитию и международная некоммерческая организация по поддержке СМИ (USAID-Internews) опубликовали данные, согласно которым Единый национальный телемарафон на Украине в 2023 году потерял почти половину аудитории, а количество украинцев, которые смотрят его ежедневно, упало в три раза по сравнению с 2022 годом, – сообщают украинские СМИ.

В обнародованных данных говорится, что «55% опрошенных украинцев заявили, что хотя бы иногда смотрят телемарафон. Год назад таких было 96%. В 2023 году 23% зрителей смотрят телемарафон ежедневно. Год назад каждый день за ним следили 63% репондентов. Еще 13% из числа опрошенных смотрят телемарафон 2-4 раза в неделю, 10% – раз в неделю».

Киев, Иван Бабурин

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