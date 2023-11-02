Зеленский назвал санкции США «силой мира»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 2 ноября, поблагодарил США за введение новых санкционных ограничений российского и международного бизнеса, назвав американские санкции «силой мира», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Благодарен США за новое и очень мощное санкционное решение. Более чем 220 российских и не только российских субъектов, которые работают на агрессию, теперь под санкциями США. Это то, что нужно! И каждое санкционное решение должно работать полностью, чтобы не было ни одного шанса у России обходить санкции. Сила санкций – это сила мира! Постоянно коммуницируем с нашими партнерами ради этой цели».

Ранее сегодня США пополнили санкционные списки более чем 150 структурами, а также 37 физическими лицами из России. Помимо этого, под санкции Вашингтона попали граждане Ирландии, Латвии, Кипра и Турции, а также компании из КНР, ОАЭ, Турции, Кипра, Швейцарии, Монголии и Узбекистана.

Киев, Иван Бабурин

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