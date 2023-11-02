Арестович заявил, что будет участвовать в выборах президента из-за границы

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в связи с конфликтом с людьми своего бывшего места работы и прямым политическим преследованием он будет участвовать в выборах президента из-за рубежа, – сообщает в четверг, 2 ноября, издание «Медуза»*.

Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах президента вне зависимости от того, когда они пройдут, Арестович сказал: «Однозначно. Даже если через два года, я все равно баллотируюсь».

«Я в конфликте с офисом (президента,-прим.ред.), потому что занял оппозиционную позицию по отношению к ним. Но их действия, честно говоря, выходят за рамки моих представлений о нормальном политическом процессе. Во-первых, были признаки несанкционированной прослушки. …Во-вторых, ко мне домой заявилась полиция. Ну, точнее как? В нашей стране ни у кого рука не поднимется на бывшего советника. Это делается только с разрешения. Так вот, ко мне домой заявился наряд полиции. И по некоторым данным, это были переодетые сотрудники СБУ. Очень интересовались, где я, как я и так далее. Это было сразу после того, как я дал некомплиментарное интервью о поездке президента Зеленского в Соединенные Штаты, в конце сентября», – сказал Арестович, отвечая на вопрос, обсуждал ли он свои планы с офисом президента?

На вопрос, находится ли он сейчас на Украине, бывший советник офиса Зеленского ответил: «Нет, конечно. …Как вы понимаете, когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны и депутаты от правящей партии обвиняют тебя в том, что ты российский шпион, и обещают посадить, это отнюдь не способствует возвращению. Поэтому боюсь, что, возможно, мне придется побыть оппозиционным политиком в изгнании и даже выборы проводить из-за границы. Все это легко квалифицируется как прямое политическое преследование. Ну, значит, сыграем в эту игру отсюда, из-за границы».

«У них сейчас полнота власти, военное положение, они разбрасываются бездоказательными обвинениями, за которыми вполне могут последовать действия. Становиться добровольной жертвой их произвола не входит в мои жизненные планы», – отметил Арестович.

Кроме того, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что выборы президента пройдут в марте 2024-го, украинский политик сказал: «2024 год – очень специфический. Выборы президента России в марте, выборы президента США в ноябре и выборы Европарламента. А это один из главных органов ЕС, от которого в очень большой степени зависит судьба Украины. Таким образом, все наши основные партнеры и враги перелегитимизируются в 2024 году, а украинская власть, если она не проведет выборы, не перелегитимизируется. В стране может возникнуть кризис легитимности, что прямо скажется на помощи Украине и нашем позиционировании в мире. Усталость народа от войны, отсутствие у Украины реальных перспектив победы и кризис легитимации, внешний и внутренний почти обязательно приводит к выборам в том в ином варианте».

* Организация признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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