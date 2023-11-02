В Конгрессе США посоветовали Киеву дальше рассчитывать на себя в вопросе вооружений

Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич от фракции Зеленского по итогам визита в США в четверг, 2 ноября, заявил, что Украина намерена производить оружие и системы ПВО совместно с Америкой, но в Конгрессе намекнули, что, чем дальше, тем больше Киеву придется рассчитывать на себя, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Завитневич написал: «Украина и Соединенные Штаты будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем, будем производить системы ПВО и другие необходимые вещи. Речь идет, как о совместном производстве запасных частей, узлов, агрегатов, так и о полноценном производстве оружия. В некоторых кейсах идем к созданию совместных предприятий на территории Украины. Во время нашего визита в США шла речь и об ускорении модернизации зенитно-ракетного комплекса «Бук». Мы готовы предоставить 17 установок, но партнеры сказали, что могут переоборудовать только пять в месяц».

«В будущем будем производить больше собственного оружия, коллеги из Конгресса США неформально говорили, что Украине в будущем придется все больше рассчитывать на собственные силы», – отметил украинский парламентарий после поездки в США.

Киев, Иван Бабурин

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