Потери украинской армии на Купянском направлении начали превышать количество поступающих свежих сил. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, такое положение дел наблюдается в последние несколько суток в районе Синьковки Купянского района Харьковской области. «У украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь», – написал эксперт.

Марочко отметил, что при продолжении этой тенденции в течение 10 дней у украинского командования физически не останется сил и средств для удержания российских войск на этом направлении.

Ранее эксперт сообщал о росте случаев самовольного оставления позиций украинскими военными на Купянском направлении в районах Синьковки, Петропавловки и Берестовог. По его словам, беглецы зачастую в гражданскую одежду и под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.

Москва, Наталья Петрова

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