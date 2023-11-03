В окружении Зеленского определили «цели и стратегии» Украины в борьбе с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 3 ноября, заявил, что в цели и стратегии Украины входит самоизоляция России, а также – внутренние бунты и замена нынешних российских элит на элиты переходного периода, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) советник из Офиса Зеленского написал: «Увеличение поставок оружия для достижения технологического превосходства на поле боя. Значительные тактические поражения России. Развал российских оборонных заказов. Как следствие: неконтролируемый возврат в Россию агрессивных мобилизованных сил – крушение основополагающих мифов российской пропаганды – окончательное падение влияния «путинской вертикали» внутри России – самоизоляция России – внутренние бунты – замена нынешних российских элит на элиты переходного периода. В результате, России придется сосредоточиться на внутренних проблемах и начнет занимать в мире то место, которого она действительно заслуживает (место неглобального игрока), значительно уменьшится поддержка глобальной нестабильности, вернется возможность возрождения международного права и международных институтов».

Киев, Иван Бабурин

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