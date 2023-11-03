Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 3 ноября, заявил, что президент Владимир Зеленский «обдумывает и взвешивает» возможность проведения президентских выборов весной 2024 года, – сообщает телеканал Sky News.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава украинской дипломатии сказал: «Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы. Проведение выборов во время войны повлечет за собой беспрецедентные проблемы».

Киев, Иван Бабурин

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