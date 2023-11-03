Командующий Силами специальных операций Украины узнал о своей отставке из СМИ

Уволенный Зеленским командующий Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко в пятницу, 3 ноября, заявил, что узнал о своей отставке из средств массовой информации, – сообщают украинские СМИ.

В эфире ток-шоу «Украинской правды», отвечая на соответствующий вопрос, Хоренко сказал: «Причины увольнения лично я не знаю. Скажу так: узнал об этом из средств массовой информации. Общался с главнокомандующим (Залужным, прим.ред.), и он также не смог этого объяснить. Как я понимаю, что должно было быть подано представление главкомом, но он мне ответил, что такого не делал. Я не понимаю, что произошло. О назначении президентом на новую должность ничего сказать не могу. Мы еще не общались. Возможно, позднее».

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении заявил, что «генерал Виктор Хоренко, который командовал ССО, продолжит выполнять спецзадания в составе ГУР министерства обороны Украины. Назначенный командующим ССО Сергей Лупанчук – опытный боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим ССО больше мощи. Ждем новых результатов».

Киев, Иван Бабурин

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