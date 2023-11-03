Зеленский ради «движения в ЕС» подписал закон о нацменьшинствах

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 3 ноября, заявил, что подписал закон о национальных сообществах, чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии ради «движения в Евросоюз», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Подписал сегодня важный закон о национальных сообществах. Реализовали еще один критерий для нашей евроинтеграции. Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии нашего движения в Евросоюз. Продолжаем работу в выполнении рекомендаций Еврокомиссии».

«Провел подготовительное совещание по поводу следующей недели политической работы и наших шагов вместе с Евросоюзом. Каждый день используем, чтобы добавить содержание подготовке решения о начале переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз. Временные границы и политические шаги ясно понимаем», – добавил Зеленский.

В украинских СМИ отмечают, что речь идет о законе №9610, которым определяется, кто является нацменьшинством, уточняет порядок определения населенных пунктов, в которых большинство населения составляют нацменьшинства, а также разрешает использование языков нацменьшинств в рекламе и при различных мероприятиях. Законом предусмотрена разработка методологии использования языков нацменьшинств в определенных регионах.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»