Российские войска разбили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ около Прилук в Черниговской области. Противник также лишился командно-наблюдательного пункта рядом с Серебрянкой Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

За минувшие сутки ВС РФ успешно отбили 14 атак противника в зоне СВО и уничтожили до 595 украинских боевиков, 16 единиц бронетехники, включая танк «Леопард».

На Купянском направлении противник атаковал около Синьковки и Тимковки Харьковской области, но был отброшен. На Краснолиманском направлении российские войска отбросили штурмовые группы ВСУ под Новоселовкой и Григоровкой в ДНР, удалили по скоплению противника в районе Серебрянского лесничества и ликвидировали две боевые машины РСЗО «Град».

На Донецком направлении поражение противнику нанесено около Курдюмовки и Клещеевки в ДНР. Кроме прочего, киевский режим лишился двух боевых машин РСЗО «Град» и одной – РСЗО «Ураган», радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37производства США. На Южно-Донецком направлении ВС РФ отбили атаку под Марфополем Запорожской области, разбили скоплениям боевиков под Угледаром в ДНР.

На Запорожском направлении российские войска отразили пять атак. На Херсонском направлении противник также отброшен в результате попытки контратаковать.

Российские средства ПВО в течение суток перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS, сбили 43 украинских беспилотника в небе над Харьковской областью, Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской областью.

Москва, Наталья Рязанова

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