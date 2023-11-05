ВС РФ уничтожили более 560 боевиков и 15 единиц бронетехники в зоне СВО

Российские военные успешно отбили атаки противника на всех направлениях и уничтожили 565 боевиков ВСУ за сутки. Киев также лишился 15 единиц бронетехники и авиатехники на аэродроме Миргород.

«На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины. На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения», – сообщили в Минобороны РФ.

Российские бойцы отразили две атаки ВСУ около Синьковки Харьковской области и разбили скопление живой силы противника под Ивановкой, Загоруйковкой, Кисловкой и Двуречной. За сутки на Купянском направлении ликвидированы более 30 боевиков, две боевые бронемашины.

Нацгвардия Украины провалила попытку атаковать российские позиции в районе Григоровки Донецкой народной республики на Краснолиманском направлении. ВС РФ уничтожили ББМ, более 60 украинских военных, в том числе ударом по противнику под Червоной Дибровой Луганской народной республики, Ямполовкой в ДНР и Серебрянского лесничества.

ВС РФ ликвидировали до 235 украинских военных, две ББМ около Богдановки, Красного, Васюковки, Раздоловки и Клещеевки, отбив атаку штурмовых групп на Донецком направлении.

На Южно-Донецком направлении противник дважды пытался атаковать под Новомихайловкой и Никольским, но был отброшен и лишился до 135 боевиков, одной БМП.

Подразделения ВС РФ отбили три атаки украинских военных в районе Вербового и Работино на Запорожском направлении. Противник лишился до 45 военных, двух танков, семи ББМ.

На Херсонском направлении российские войска разбили противника под Крынками, Веселым Херсонской области и около острова Алексеевский. Суточные потери ВСУ составили более 60 военных.

Средства ПВО перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун», уничтожили 17 беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской областью.

Москва, Наталья Рязанова

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