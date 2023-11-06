Российские силы пять раз срывали попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра. Всего за сутки на всех направлениях ВС РФ ликвидировали 860 украинских боевиков.

«На Херсонском направлении предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. Суточные потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Авиация, в том числе с использованием ударных дронов, ракетчики и артиллерия уничтожили места хранения безэкипажных катеров и авиационных боеприпасов и разбили противника в 117 районах в зоне СВО.

На Купянском направлении «Западная» группировка отбила шесть атак противника около Тимковки и Загоруйковки Харьковской области, уничтожив до 135 украинских военных, две боевые бронемашины.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» разбила противника под Розовкой и Петровским Луганской Народной Республики. ВСУ лишились до 100 военных, четырёх ББМ.

Противник дважды пытался атаковать в районе Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки на Донецком направлении, но был отброшен. «Южная» группировка ВС РФ ликвидировала до 220 боевиков, две ББМ.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла огневое поражение украинским бригадам под Новомихайловкой и Старомайорским. Киевский режим лишился до 115 военных убитыми и ранеными.

Российские бойцы отбили атаку ВСУ в районе Работино и разбили скопление противника около Степового и Вербового на Запорожском направлении, ликвидировав до 160 боевиков.

Средства ПВО за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили 23 украинских беспилотника в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской областью.

Москва, Наталья Рязанова

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