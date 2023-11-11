В Киеве прогремели взрывы

Два сильных взрыва прогремели сегодня утром в Киеве, сообщают украинские СМИ. В городе объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги также прозвучали в Одесской и Киевской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения о взрывах в городе. По его словам, взрывы прозвучали на левом берегу украинской столицы. Кличко утверждает, что сработала система ПВО по баллистическим ракетам.

Российские военные телеграм-каналы сообщают, что ракетный удар нанесен по пригороду Киева, Борисполю. По предварительным данным, целью российских баллистических ракет мог быть аэропорт Борисполь, который используется ВСУ в военных целях, пишет «Военный обозреватель».

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»