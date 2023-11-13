Артиллеристы ВС РФ поразили 140 целей на Краснолиманском направлении за сутки

Артиллерийские расчеты группировки российских сил «Центр» отработали по 140 целям на Краснолиманском направлении за сутки. Ударами уничтожены 30 артиллерийских позиций ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Поражены около 140 целей, из них 14 опорных пунктов, восемь районов скопления техники, около 30 артиллерийских позиций ВСУ», – говорится в его заявлении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

ВС РФ при поддержке авиации разбили штурмовые и разведывательные группы противника в районе Серебрянского лесничества. Всего ликвидированы до 210 боевиков, две боевые бронемашины.

Москва, Наталья Рязанова

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