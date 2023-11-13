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Понедельник, 13 ноября 2023, 12:46 мск

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Артиллеристы ВС РФ поразили 140 целей на Краснолиманском направлении за сутки

Фото: Минобороны России

Артиллерийские расчеты группировки российских сил «Центр» отработали по 140 целям на Краснолиманском направлении за сутки. Ударами уничтожены 30 артиллерийских позиций ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Поражены около 140 целей, из них 14 опорных пунктов, восемь районов скопления техники, около 30 артиллерийских позиций ВСУ», – говорится в его заявлении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

ВС РФ при поддержке авиации разбили штурмовые и разведывательные группы противника в районе Серебрянского лесничества. Всего ликвидированы до 210 боевиков, две боевые бронемашины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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