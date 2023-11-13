Кулеба призвал ЕС создать спецфонд для выделения Украине 20 миллиардов евро

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании совета глав МИД стран-членов ЕС в понедельник, 13 ноября, заявил, что рассчитывает на создание специального фонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине, – сообщают СМИ.

Как сообщается на сайте украинского МИДа, Кулеба во время своего выступления сказал: «Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. Важно также ускорить имплементацию совместного плана ЕС по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов. Решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и увеличить военную помощь для Украины, а также сократить время ее доставки необходимо принять в декабре».

«В частности, речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других позициях. Глава МИД Украины отдельно отметил важность дальнейшего усиления противовоздушной и противоракетной обороны ближнего, среднего и дальнего радиуса действия и предоставления соответствующих боеприпасов», – сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Киев, Иван Бабурин

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