Дом Булгакова в Киеве планируют исключить из реестра памятников национального значения

Временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев в понедельник, 13 ноября, заявил, что дом, в котором жил писатель Михаил Булгаков в Киеве может быть исключен из реестра памятников национального значения, – сообщает «Укринформ».

В комментарии изданию Карандеев сказал: «Несомненно, мы будем рассматривать исключение этого объекта из реестра памятников национального значения с возможным переносом в реестр объектов местного значения».

Украинское агентство Liga.net отмечает, что в 1906-1922 годах в здании на Подоле по адресу Андреевский спуск, 13 на втором этаже жила семья профессора Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова. Дом описан в первом романе Михаила Булгакова «Белая гвардия».

Ранее Национальный союз писателей Украины призвал закрыть музей Булгакова в Киеве, вместо этого они предлагали создать музей украинского композитора Александра Кошица.

Киев, Иван Бабурин