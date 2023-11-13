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NewDayNews.ru

Понедельник, 13 ноября 2023, 22:50 мск

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Зеленский заявил, что партнеры «должны понимать и слышать украинцев»

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник, 13 ноября, заявил, что лидеры стран-партнеров «должны понимать и слышать украинцев», а также анонсировал переговоры о новых пакетах поддержки для своей армии, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава украинского режима сказал: «Провел сегодня несколько совещаний и по поводу наших новых международных шагов, которые запланированы на ближайшие недели. Переговоры с лидерами стран-партнеров, новые пакеты поддержки для наших воинов, международная коммуникация Украины».

«Можем и должны обеспечить абсолютно четкий результат, какой бы ни была информационная повестка дня мира, наши партнеры должны нас понимать и слышать украинцев», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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