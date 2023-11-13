Украинский главком рассказал американскому куратору о «насущных потребностях украинского войска»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном в понедельник, 13 ноября, рассказал о «насущных потребностях украинского войска» – о снарядах, средствах ПВО и БПЛА, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. … С генералом Брауном также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА. Обсудили вопросы подготовки украинских военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений».

Киев, Иван Бабурин

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