Группировка ВС РФ «Восток» уничтожила четыре группы подкрепления ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинские боевики также лишились пяти минометных расчетов за сутки.

«Подразделения пресекли четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара, западнее Новодонецкого и Старомайорского. Живая сила и автомобильная техника уничтожены», – рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Его заявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов и станцию контрбатарейной борьбы АМ/ТРQ-50. Российские бойцы разбили подразделения противника под Новомихайловкой, Угледаром, Водяным, Урожайным, Новодонецким, Макаровкой и Старомайорским Донецкой Народной Республики.

За сутки ВСУ лишились до 100 боевиков убитыми и раненными.

Москва, Наталья Рязанова

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