Группировка ВС РФ «Восток» уничтожила четыре группы подкрепления ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинские боевики также лишились пяти минометных расчетов за сутки.
«Подразделения пресекли четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара, западнее Новодонецкого и Старомайорского. Живая сила и автомобильная техника уничтожены», – рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Его заявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов и станцию контрбатарейной борьбы АМ/ТРQ-50. Российские бойцы разбили подразделения противника под Новомихайловкой, Угледаром, Водяным, Урожайным, Новодонецким, Макаровкой и Старомайорским Донецкой Народной Республики.
За сутки ВСУ лишились до 100 боевиков убитыми и раненными.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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