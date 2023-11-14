Российская армия отразила 20 атак на четырех направлениях в зоне СВО

ВС РФ за сутки отбили 20 атак боевиков киевского режима, уничтожив более 800 военнослужащих ВСУ и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

Штурмовые группы ВСУ предприняли восемь попыток атаковать на Купянском направлении. На Краснолиманском направлении было отбито шесть атак, на Донецком – пять, на Южно-Донецком – одна.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За сутки украинские войска потеряли 895 военнослужащих и наемников убитыми и ранеными, четыре броневика, БМП «Bradley», два бронетранспортера, а также 18 автомобилей, САУ «Акация», гаубицы М119 «Paladin» и «Мста-Б». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: американская артсистема М777, буксируемая пушка М-46, гаубица Д-30, три САУ «Krab», две самоходки «Гвоздика» и РСЗО «Град».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 82-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены два снаряда HIMARS и авиабомба JDAM, сбиты 23 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

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