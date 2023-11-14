Ермак обвинил Россию, Иран и КНДР в разжигании войны на Ближнем Востоке и попросил оружие у американцев

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках рабочего визита в США в составе украинской делегации во вторник, 14 ноября, на встрече с экс-послом США на Украине, вице-президентом по вопросам Европы и России в Институте мира Уильямом Тейлором, директором Евразийского центра при Atlantic Council, бывшим послом США на Украине Джоном Хербстом и другими заявил, что Россия, Иран и Северная Корея объединились, чтобы зажечь Ближний Восток, после чего попросил вооружений для обеспечения надлежащей работы систем ПВО, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Ермак сказал: «Автократии уже объединились и начали необъявленную мировую войну. Россия, Иран и Северная Корея сознательно поддержали ХАМАС, чтобы зажечь Ближний Восток. Их цель – хаос и последовательное ослабление демократий»

«Андрей Ермак отметил важность своевременной передачи Украине вооружений для обеспечения надлежащей работы систем ПВО с целью защиты от ракетных ударов и для успешного продолжения контрнаступления. Кроме того, на встрече также был поднят вопрос о направлении замороженных российских активов на нужды Украины», – сообщили в Офисе президента Украины.

Киев, Иван Бабурин

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