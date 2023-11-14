Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во вторник, 14 ноября, заявил, что в войне не может победить страна «с таким уровнем беззакония, коррупции, аморальности и полным отсутствием смысла», как на Украине, – сообщают украинские СМИ.

В публикации под заголовком «Две-три войны» Арестович в своем аккаунте в соцсети Инстаграм* написал: «Первая война с 24.02.22 по 02.04.22. Эту войну Украина выиграла вчистую. Вторая война началась 02.04.22 и закончилась 01.11.23. Эту войну мы свели вничью. Надежд было много, но ничья. Не может победить в войне страна с таким уровнем беззакония, коррупции, аморальности и полным отсутствием смысла. Главная причина отсутствия победы – мы не знаем цели победы, которой добиваемся. Победили – что дальше? Какую страну строим? Зачем? Для чего?»

«01.11.23. началась третья война. И её мы проиграем. Потому что «царство глупых умертвит их, и беспечность безумных погубят их», – привел цитату из Библии бывший советник Офиса Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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