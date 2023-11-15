Российские войска устроили ВСУ приднепровский «Бахмут» – Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ситуации на левом берегу Днепра в районе села Крынки. По его словам, на всем участке от железнодорожного моста до населенного пункта находится около полутора украинских рот, преимущественно – мелкие группы. Среднее время жизни бойца ВСУ там – чуть больше двух суток, сообщил Сальдо, отметив, что украинские боевики заблокированы в Крынках.

В этот район, по словам губернатора, подтянуты дополнительные силы ВС РФ. Российские военные, по словам губернатора, устроили противнику в Крынках «огненный ад». «По нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – написал Сальдо в своем телеграм-канале, добавив, что боевики ВСУ «сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам». По его данным, только за последние два-три дня общие потери противника «составили около сотни боевиков».

Глава региона объяснил, что ВСУ смогли переправить силы на левобережье Днепра, «на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали ее уничтожать». «То есть… забросал мясом»», – констатировал он.

По данным Сальдо, ВСУ уже потеряли при попытках форсировать Днепр и во время нахождения на левом берегу «не менее полутора-двух полновесных батальонов».

При этом он подчеркнул, что у украинских боевиков нет никаких шансов выйти на оперативный простор. Сальдо отметил, что бывшие «элитные морские пехотинцы ВСУ», переправлявшиеся на левобережье Днепра, сейчас из-за потерь на две трети укомплектованы мобилизованными. Моральное состояние большинства украинских солдат крайне низкое. «Практически каждый день нашим сдаются новые группы: от 2-3 до 11-13 боевиков», – уточнил губернатор.

По данным разведки, согласно первоначальным планам противника, Украина планировала к 1 ноября захватить Алешки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, а к 15 декабря – Геническ, рассказал глава области. Однако эти планы «полетели в тартарары», констатировал Сальдо.

«Весь западный хитрый план, приправленный пафосной клоунадой киевского режима, разбился о стойкость и непоколебимое мужество российского солдата. Мы им устроили очередной «Бахмут», теперь Приднепровский», – заключил губернатор.

Ранее сегодня газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ стремятся возобновить контрнаступление в Херсонской области, поскольку на других участках линии фронта российские военные создали масштабные оборонительные укрепления. С этой целью украинские морские пехотинцы ночами форсируют Днепр небольшими группами. По утверждению издания, за последние недели силы ВСУ создали три плацдарма и якобы «перерезали дорогу, по которой Россия снабжает войска в этом районе».

Геническ, Наталья Петрова

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