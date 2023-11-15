Зеленский объяснил, почему на F-16 обучается малое количество украинских пилотов

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 ноября, заявил, что отправить на обучение на F-16 достаточное количество пилотов возможности нет, потому что «они воюют», а военные должны «менеджерить», чтобы не потерять то, что пока еще есть, – сообщают украинские СМИ.

В интервью африканским журналистам глава киевского режима сказал: «Тренировочные миссии начались. По-моему, они пока минимальны. Мы хотим это ускорить, а для этого нужны пилоты. Мы в войне. Это значит, что наши пилоты сейчас воюют. И это значит, что вы должны взять их часть, оторвать эту часть пилотов и отправить учиться на самолеты другого класса. Поэтому этот баланс военные должны менеджерить специально, чтобы не потерять тот флот, который у нас есть».

«У России полное преимущество в небе. Украинская авиация – хоть какой-то сдерживающий фактор. ПВО, которое находится на фронте, на поле боя, для того, чтобы войска не стояли на месте, а шли вперед, это значит, что нужно снизить присутствие России в небе. Можно поставить ПВО, и тогда они сами будут бояться», – резюмировал Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»