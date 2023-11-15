Украинский глава минобороны заявил, что коррупцию не начинал, но хочет это закончить

Глава минобороны Украины Рустем Умеров в среду, 15 ноября, на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) заявил, что относится к коррупции как к терроризму, а также, что он «это не начинал, но хочет это закончить», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Умеров сказал: «Где и чего мы, как минобороны, хотим достичь? Во-первых, это коррупционная составляющая. Для меня понимание «коррупция» или war profiteering (спекуляция на войне, – англ.) – это то, что нужно остановить. Я это не начинал, но хочу это закончить».

«Во-вторых, мы сейчас выстраиваем досрочные контракты. Чтобы контракты были на один год, на три года, на десять лет. Зачем мы это делаем? Для того чтобы удовлетворить срочные потребности и удовлетворить важные вещи. У меня отношение к коррупции как к терроризму. То есть, это такой внутренний терроризм или war profiteering», – подчеркнул глава минобороны Украины.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении заявил, что на совещании с министром обороны обсудил «все ключевые вопросы, которые сводятся к обеспечению защиты людей, возможностей Украины проводить наступательные операции и нашей способности укреплять Украину и преодолевать накопившиеся проблемы».

Киев, Иван Бабурин

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