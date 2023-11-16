Тройной ракетный удар уничтожил десятки украинских боевиков в Запорожье – Рогов

В результате тройного ракетного удара российских войск по пунктам дислокации украинских силовиков в Запорожской области, нанесенного накануне, уничтожены десятки солдат. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, под удары попали пункты временной дислокации (ПВД) украинских боевиков в поселке Димитрово в Ореховском районе Запорожской области.

Российские ракеты прилетели в здание гимназии и в два частных домовладения, используемых украинскими нацгвардейцами в качестве ПВД, указал общественник.

В результате ракетной атаки «уничтожены десятки нацистов из 3-й бригады оперативного назначения им. полковника Петра Болбочана, входившие в так называемую «Гвардию наступу» с названием «Спартан»», – написал Рогов в своем Telegram.

Он напомнил, что 3 ноября в Димитрово был нанесен ракетный удар по расположению 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. «По подтвержденным данным в результате данного удара уничтожено свыше 50 нацистов», – отметил Рогов.

Мелитополь, Наталья Петрова

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