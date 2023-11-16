Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29

Истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики. За сутки также уничтожены 26 украинских беспилотника в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской областью.

«Уничтожены 26 украинских БПЛА. Средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM производства США», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Авиация с использованием беспилотников, ракетчики и артиллерия ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику противника в 132 районах, а также поражен пункт управления ВСУ около Димитрово Запорожской области.

На Купянском направлении российские войска успешно отразили три атаки около Синьковки и Загоруйковки Харьковской области и уничтожили до 110 боевиков, танк, две боевые машины пехоты.

На Краснолиманском направлении противник пытался атаковать под Червоной Дибровой в ЛНР, но был отброшен и потерял до 175 военных убитыми и ранеными.

На Донецком направлении ВС РФ отразили 14 атак около Клещеевки, Артемово, Георгиевки и Новомихайловки. ВСУ потеряли до 240 человек убитыми и ранеными, танк.

На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск разбили противника в районе Константиновки и Угледара, ликвидировали до 70 боевиков, две боевые бронемашины.

ВС РФ нанесла поражение бригадам ВСУ под Работино, Успеновкой и Малой Токмачкой на Запорожском направлении, уничтожив до 100 военных, два танка, две ББМ. На Херсонском направлении ликвидированы до 70 боевиков.

Москва, Наталья Рязанова

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