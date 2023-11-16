Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 ноября, в День работников радио и телевидения по видеосвязи обсудил с сотрудниками украинских телеканалов, «как усиливать внимание мира к Украине», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Обсудили много важного: как усиливать внимание мира к Украине. Как журналистам, в частности военкорам, гарантировать больше возможностей для освещения фронтовых событий. На встрече обсуждалась тематика того, как приблизить необходимые Украине результаты».

Киев, Иван Бабурин

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