Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 ноября, в своем ежевечернем видеообращении заявил, что поручил разработать решение о реагировании на полеты российских истребителей МиГ-31, несущих ракеты «Кинжал», чтобы «избегать ненужных остановок страны», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Дал сегодня отдельное поручение министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей «Кинжалов», которые останавливают нашу страну на часы из-за воздушной тревоги. Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование без ненужных остановок страны».

Киев, Иван Бабурин

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