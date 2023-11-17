В Херсонской области, подконтрольной Киеву, режим решил усилить мобилизацию

Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА), подконтрольной киевским властям, Александр Прокудин в пятницу, 17 ноября, заявил, что власти решили усилить работу по мобилизации, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, Прокудин говорит: «Национальной полиции поручено активизировать работу по поиску лиц, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности. На блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку».

Киев, Иван Бабурин

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