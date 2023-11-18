ВС РФ отразили 12 атак ВСУ, уничтожив почти 700 боевиков и наемников

Российские Вооруженные силы за сутки отразили 12 атак ВСУ на пяти направлениях в зоне СВО. Киевский режим потерял 695 военнослужащих убитыми и ранеными, а также десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так на Запорожском направлении противник предпринял четыре попытки атаковать, на Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп, на Купянском и Донецком – по две, на Южно-Донецком – одна.

В результате ВСУ потеряли 695 боевиков и наемников, танк, четыре броневика, 17 автомобилей, БМП «Bradley», два бронетранспортера, а также гаубицу «Мста-Б» и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артсистема М777, две гаубицы «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

Кроме того, в Днепропетровской области на аэродроме уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ. В Киевской и Житомирской областях российские военные разбомбили два арсенала. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения, в Одесской области – склад топлива для военной техники.

«Морской авиацией Черноморского флота в 80-ти км западнее Севастополя в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты две противокорабельные ракеты «Нептун» и пять снарядов HIMARS, а также 20 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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