Российские войска разгромили хранилища топлива для авиатехники и боеприпасов ВСУ

Российские силы продолжают проведение специальной военной операции. За сутки ВС РФ отбили семь атак штурмовых групп противника, сбили более 30 украинских дронов, а также разбомбили склады авиационного топлива ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Киевский режим предпринял шесть попыток атаковать на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожили более 240 боевиков, танк, БМП, два автомобиля, а также гаубицу «МСТА-Б.

На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов». Здесь киевский режим потерял до 30-ти военнослужащих, броневик и два автомобиля.

На остальных четырех направлениях противник лишился 335 боевиков и наемников, 17 автомобилей, трех боевых бронированных машин, САУ «Krab» и «Гвоздика», гаубиц Д-30 и «МСТА-Б».

«Кроме того, на аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ, – говорится в сообщении МО. – В районе города Кировоград, а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ».

Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и «Ольха». Кроме того, за сутки был сбит 31 украинский беспилотник.

Москва, Зоя Осколкова

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